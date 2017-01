Hidetaka „Swery65“ Suehiro verlässt Access Games

By

Im November 2015 erklärte Hidetaka „Swery65“ Suehiro, dass er aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit von der Spieleentwicklung nimmt. Bekannt wurde Suehiro als Macher von Deadly Premonition. Zuletzt entwickelte er mit Access Games D4: Dark Dreams Don’t Die. Nun meldete sich Suehiro wieder bei Twitter mit der Botschaft, er habe Access Games verlassen.

„Es ist etwa ein Jahr her, dass ich meine Behandlung begonnen habe“, so Suehiro in einem Tweet. „Ich habe heute etwas zu sagen. Ich habe meine Stelle als Director bei Access Games zum 31. August 2016 abgegeben. Huh, hat eine Weile gedauert, um das mitzuteilen? Solche Dinge passieren. Ich mache später eine weitere Ankündigung, wie es weitergeht. Vielen dank für eure Unterstützung.“

In einem weiteren englischen Tweet heißt es: „Tag 360. Leider habe ich Access Games verlassen. Aber macht euch keine Sorgen, denn gesundheitlich geht es mir besser. Ich liebe euch!“

via Gematsu