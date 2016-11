Göttinnen als NPCs in Four Goddesses Online

By

In Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune wird man auf die verwandelten Versionen der Göttinnen treffen, die allerdings nicht zu den spielbaren Figuren gehören, sondern in diesem Ableger zu den NPCs zählen.

Purple Heart: Ein NPC, der nach Neptunes Verwandlung in eine Göttin benannt wurde. Sie wirkt erwachsen, besitzt eine ruhige Persönlichkeit, aber ist manchmal ein wenig hohlköpfig.

Black Heart: Ein NPC, der nach Noires Verwandlung in eine Göttin benannt wurde. Sie strotzt voller Selbstbewusstsein und ist noch intelligenter als Noire.

White Heart: Ein NPC, der nach Blancs Verwandlung in eine Göttin benannt wurde. Sie ist wie Blanc in ihrem Inneren.

Green Heart: Ein NPC, der nach Verts Verwandlung in eine Göttin benannt wurde.

In Japan erscheint das Rollenspiel am 9. Februar 2017 für PlayStation 4.

via Gematsu