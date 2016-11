Four Goddesses Online: Kiria und Kuronekohime

Mit einem neuen Update der offiziellen Webseite zu Four Goddesses Online: Cyber Dimension Neptune stellt Compile Heart drei neue Figuren vor, zu denen Kiria, Kuronekohime, sowie eine unbekannte Person gehören. Dazu gibt es ein neues Video und einige Informationen über die Spielmechanik.

Kiria (gesprochen von Sayaka Senbongi):

Eine Spielerin, die am Betatest von „Four Goddesses Online“ teilnimmt. Kiria ist eine anspruchsvolle und coole Person. Auf dem ersten Blick wirkt sie wie ein herzensguter Mensch, der hart arbeitet, talentiert im Umgang mit Videospielen ist, aber tatsächlich ist sie zu ehrlich, wird häufig benutzt und ihre Bemühungen bleiben unbelohnt.

Kuronekohime ist eine Bekannte von ihr aus einem anderen Spiel, die Kiria nur das Beste wünscht, allerdings sorgt sie sich nicht wirklich um die ehrliche Frau. Kiria besitzt sehr schnelle Reflexe und ist in einem anderen Spiel unter dem Namen „Black Knight“ bekannt.

Kuronekohime (gesprochen von Ayano Yamamoto):

Eine Spielerin, die am Betatest von „Four Goddesses Online“ teilnimmt. Sie ist ein hübsches Mädchen, das von den anderen Spielern geliebt wird. Doch der Schein trügt. Kuronekohime ist sehr gerissen, auf eine negative Art und Weise. Sie ist selbstverliebt und weiß genau, dass sie von den anderen Spielern vergöttert wird.

Bisher hatte sie in einem Spiel noch nie große Probleme, da sie immer von einer Gruppe aus starken Kämpfern umgeben war. Auf ihre Fähigkeiten sollte man sich nicht verlassen. Erst kürzlich war sie für den Untergang einer Gilde verantwortlich. Aus diesem Grund wird sie gerade nur von Kiria begleitet.

??? (gesprochen von Hideki Kojima):

Dieser Spieler ist als „God of Death“ in „Four Goddesses Online“ bekannt. Er ist eine nicht identifizierte Legende in diesem Spiel. Diese Person schleicht sich mit Vorliebe an Beginner an, die ein niedriges Level besitzen, um dann ihre Lebenspunkte zu stehlen.

Die maximale Anzahl an aktiver Gruppenmitglieder liegt bei vier Figuren (der Spieler und drei Verbündete). In den Verliesen geht es nahtlos in einen Kampf gegen die Monster, die dort ihr Unwesen treiben. Im Kampfmenü seht ihr unter anderem die Strategie, die gerade verwendet wird. Je nach Auswahl verändert sich das Verhalten der künstlichen Intelligenz. Die unterste Leiste zeigt den spielbaren Charakter an, den ihr kontrolliert und dadurch die Gruppe leitet.

Neben den normalen Attacken gibt es Fähigkeiten, die SP verbrauchen. Die notwendigen Punkte, die für die Ausführung einer solchen Technik benötigt werden, baut ihr durch die Verwendung normaler Attacken auf. Dadurch füllt sich auch der Balken für „Awakening“.

In Japan erscheint der Titel am 9. Februar 2017 für PlayStation 4.

