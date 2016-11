Final Fantasy XV: Tabata über Vorfreude und Gefühle

Gut eine Woche vor dem offiziellen Release von Final Fantasy XV am nächsten Dienstag hat Direktor Hajime Tabata dem japanischen Videospiele-Magazin Denki Playstation noch einmal Rede und Antwort gestanden und in diesem Zuge unter anderem über seine Gefühlslage so kurz vor dem Release sowie kommende Entwicklungen gesprochen. Die Übersetzung des gesamten Interviews liest sich wie folgt:

Denki Playstation: Wie fühlen sie sich angesichts des nahenden Veröffentlichungstermins?

Tabata: Ich fühle mich als wäre etwas Schweres, das ich seit Jahren mit mir herumgetragen habe, endlich von mir abgefallen. Auch wenn ich manchmal unsicher bin, ob ich meine Aufgabe auch richtig erfüllt habe, überwiegt dann doch die Überzeugung, dass ich alles mir Mögliche getan habe. Ich freue mich jetzt schon darauf, mir am Veröffentlichungstag die Meinungen der Spieler anhören zu können.

Denki Playstation: Der Veröffentlichungstermin wurde ja auf November verschoben. Woran haben sie noch konkret gearbeitet gehabt?

Tabata: Wir haben noch den Patch, der zum ursprünglichen Release am 30. September online bereitgestellt werden sollte, mit in das Spiel implementiert. Durch ihn wurden hauptsächlich noch ein paar Bugs entfernt und die Spieleleistung optimiert, aber auch in Hinblick auf das Level-System haben wir noch ein paar Verbesserungen vorgenommen.

Denki Playstation: Was verändert sich im PS4 Pro-Modus?

Tabata: Bei der 4K-Aufklösung verbessert sich durch das Checkerboard Rendering und die HDR-Unterstützung die Grafik. Künftig haben wir noch vor, die Framerate im 1080p-Modus zu verbessern.

Denki Playstation: Können Sie uns sonst noch etwas über kommende Entwicklungen sagen?

Tabata: Wir werden unentwegt weiter daran arbeiten, Bugs zu entfernen und die Leistung des Spiels zu optimieren. Was zusätzliche Inhalte anbelangt, so entwickeln wir zu den jeweiligen Party-Mitgliedern noch Episoden, die wir dann online zur Verfügung stellen werden. Darüber hinaus werden wir immer noch an Content für das PSVR und an Multiplayer-Elementen arbeiten. Wir wollen das Spiel so lange es uns die Situation erlaubt weiterhin optimieren.

Denki Playstation: Haben sie zuletzt noch eine Botschaft an die Leser?

Tabata: Ihr alle, die ihr schon so lange auf das Spiel gewartet habt. Eurer Unterstützung ist es zu verdanken, dass wir es geschafft haben, dieses Spiel, das uns alles abverlangt hat, zu vollenden. Ich bin wirklich stolz auf Final Fantasy 15, welches wir alle gemeinsam fertig gestellt haben. Ich wünsche Euch allen sehr viel Spaß beim Spielen. Und all den unentschlossenen Lesern kann ich nur ans Herz legen, die kostenlose Demoversion (Judgement Disc) anzuspielen. Auf Euch wartet sicherlich ein einmaliges Spielerlebnis.

via Hachima Kikou