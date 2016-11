Final Fantasy XV: Mehr zum Spiel und „Crown“-Update

Final Fantasy XV ist nur fünf Tagen vom ersehnten Release entfernt und Director Hajime Tabata teilte während eines Livestreams bei IGN einige neue Informationen mit. Hierbei geht es noch einmal um die Inspiration des Teams, Noctis‘ und Lunas Outfit sowie das Bewahren der Grundsätze der Serie.

Square Enix Japan veröffentlichte zudem die kompletten Patch-Notes vom „Crown“-Update, das zum Release zur Verfügung steht. Die Details sind ein wenig ausführlicher als das, was Square Enix Europe wissen ließ. Die Begrifflichkeiten beziehen sich aber auf die japanische Version und können daher abweichen.

Tabata sagte auch noch einmal etwas zu den verfrühten Verkäufen des Spiels. Square Enix zieht in Erwägung, rechtliche Schritte einzuleiten, um weitere Spoiler zu vermeiden.

“Wir sind nur noch eine Woche vom Spiel entfernt und das gesamte Entwicklerteam hat diese Nervosität, aber wir freuen uns und wollen den Release des Spiels mit allen Fans zelebrieren, wenn es endlich nächste Woche erscheint.

Leider gibt es ein paar Dinge, die uns in die Parade fahren und das ist sehr traurig. Das ist hauptsächlich in Japan, aber es gibt ein paar Leute, die das Spiel vor dem Release erhalten haben und Spoiler im Internet verbreiten.

In japanisch nennen wir das “netabare” und in englisch nennt ihr es Spoiler. Sie nehmen vielen Leuten den Spaß, die sich solch eine lange Zeit auf Final Fantasy XV gefreut haben. Dies bereitet vielen Leuten im Verkauf des Spiels und in der Produktion Sorgen.

Ich möchte mich hierfür wirklich entschuldigen, dass dieses Problem auftritt. Es ist ein sehr trauriger Sachverhalt.

Wir prüfen derzeit, ob dieses Verbreiten von Spoilern im Internet eine legale Behinderung unseres Business darstellt und wenn dem so sein sollte, leiten wir legale Maßnahmen ein, diese zu stoppen und zu entfernen. Wir entschuldigen uns aber für all die Probleme und all die Sorgen, aber wir unternehmen Schritte dagegen.

Es ist nicht fair, den Spaß für die Leute zu verderben, die solch eine lange Zeit gewartet haben, hört also bitte damit auf.”