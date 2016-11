Final Fantasy XV: Erster Blick auf die Ultimania Guides

Wer die Final-Fantasy-Reihe kennt, wird sicher auch schon einmal von den Ultimania-Guides gehört haben. „Lösungsbuch“ ist fast schon eine Beleidigung für diese Werke. Sie befassen sich so intensiv mit den Spielen, dass die Wälzer in zwei Bänden erscheinen. Ein Buchtitel lautet „Scenario“, der andere „Battle+Map“. Die beiden Bücher zu Final Fantasy XV erscheinen am 28. Dezember in Japan.

Das „Scenario“-Buch hat 608 Seiten und bietet einige Sektionen zur Geschichte des Spiels. Zum Beispiel gibt es Abschnitte zur Welt und den Charakteren, Szenario, Neben-Quests, dem Regalia, Mini-Games und mehr. Das Buch bietet auch ein ausführliches Interview mit Director Hajime Tabata und dem Art-Team sowie anderen Teammitgliedern.

Das “Battle+Map”-Buch bietet 752 Seiten und bietet viele Kapitel zu Kampfcharakteren, dem Kampfsystem, Gegnerlisten, die Karte des Spiels und andere Extras wie ein Trophäen-Guide. Zudem beinhaltet es ein Interview mit dem Battle-Team und eine faltbares Poster von der Karte von Lucis.

Beide Bücher – Final Fantasy XV Ultimania „Scenario SIDE“, Final Fantasy XV Ultimania „Battle+Map SIDE“ – kann man im Square-Enix-Store in Japan und Amazon Japan vorbestellen.

via Nova Crystallis