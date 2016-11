Final Fantasy XV: Ausschnitte aus dem Soundtrack

Das langerwartete Final Fantasy XV erscheint am 29. November für PlayStation 4 und Xbox One. Bei Amazon könnt ihr euch die Deluxe Edition des Spiels sichern, die neben Kingsglaive: Final Fantasy XV auch zahlreiche Extras und Final Fantasy XV: A King’s Tale enthält. Nun veröffentlichte Square Enix auch eine Reihe Videos, die uns einen Vorgeschmack auf den Soundtrack des Spiels geben. Der Original-Soundtrack erscheint dann am 21. Dezember 2016.

Der Soundtrack wird auch in einer limitierten Fassung auf den Markt kommen und für 89,99 Euro im Square Enix Store zu kaufen sein. Die Limited Edition wird unter anderem den Bonus-Track „Stand by Me“ beinhalten und einen Blick hinter die Kulissen bei den Aufnahmen der Musik in Boston gewähren. Weiterhin wird es eine Blu-ray-Disc mit allen Liedern geben, die die Protagonisten in ihrem Auto hören und noch 250 weitere Songs aus der Final-Fantasy-Serie.

Auch eine CD mit Piano-Versionen von diversen Liedern im Spiel wird Teil der limitierten Fassung sein. Zuletzt wird auch noch ein großes Booklet beigefügt, dass neben den „Liner Notes“ auch ein Gespräch mit der Hauptkomponistin Yoko Shimomura und weiteren Mitgliedern des Musik-Teams bereit hält. Das Cover soll vom „BIG BANG“-Artwork Yoshitaka Amanos geschmückt werden. Natürlich wird es auch eine Standardversion geben, auf der sich zusätzlich ein Video zum Spiel befindet. Ein Multi-Disc-Set ist auch noch geplant.

via Nova Crystallis