Erster Trailer zu Yakuza: The Poetry of Soul

Vor einigen Tagen kündigte Sega eine Live-Action-Serie zu Yakuza an. Bei dem Sega Fes 2016 veröffentlichte man weitere Details und einen ersten Trailer. Yakuza: The Poetry of Soul wird in Japan am 30. November auf dem Geo Channel anlaufen.

Der Untertitel ähnelt jenem von Yakuza 6, der „The Poetry of Life“ lautet, doch die Serie soll keine Live-Action-Version des Spiels werden. Stattdessen widmet sich die Serie einer Gruppe junger Männer, die zu Kazuma Kiryu aufsehen und ihm nacheifern. Kiryu selbst soll in der Serie nicht mit dabei sein.

via Gematsu