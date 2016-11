Einführungsvideo zu The Last Guardian von Sony

In wenigen Tagen erscheint ein Spiel, dessen Entwicklungsgeschichte nicht weniger aufregend ist, als die von Final Fantasy XV. The Last Guardian wurde bei der E3 2009 für PlayStation 3 angekündigt und verschwand dann jahrelang von der Bildfläche. Zur E3 2015 wurde The Last Guardian für PlayStation 4 neu vorgestellt.

Mit dem 26. Oktober hatte der Titel schon einen konkreten Releasetermin, doch vor einigen Wochen wurde der Release auf den 7. Dezember verschoben. Nun veröffentlichte Sony Japan einen neuen Einführugnstrailer, der neun Minuten aus dem Spiel zeigt und euch alles Wissenswerte vorstellt.

The Last Guardian erscheint in einer Standardversion, einer Steelbook Edition und einer Collector’s Edition.