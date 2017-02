Earth Defense Force 5: Neue Aktionen, mehr Gegner

By

D3 Publisher gibt uns jede Menge neue Infos und Screenshots zu Earth Defense Force 5 – diese betreffen die neuen Handlungsmöglichkeiten des Spielers; außerdem gibt es Details zu den gigantischen grauen Aliens, den EMC-Waffen und den rätselhaften Monstern.

All diese neuen Informationen bekommt ihr hier.

■ Earth Defense Force Soldaten (die früher Zivilisten waren)

Der Avatar des Spielers, der Teil der Hauptkraft der Earth Defense Force ist, sowie alle anderen in jeder der diversen Infanterieabteilungen waren früher einfache Zivilisten. Eine bestimmte Einrichtung der Earth Defese Force ist dem Angriff eines bisher unbekannten Feindes ausgesetzt… Der Spieler war auf dem Weg dorthin und wurde in das Kampfgeschehen verwickelt. Allerdings muss jeder – in dieser Notsituation – zu den Waffen greifen. Eine andere Wahl gibt es nicht.

■ Neue Aktionen der Soldaten der Earth Defense Force

Die ersten Aktionen der Soldaten in Earth Defense Force 5 wurden nun hinzugefügt. Die Ranger haben nun die Möglichkeit, sich schnell zu bewegen, während die Wing Diver ihre Flugfähigkeit und -geschwindigkeit verstärken können.

Die Fähigkeit des Rangers, sich für kurze Zeit schnell fortzubewegen macht seine eher eingeschränkte Wendigkeit wett, sie hilft auch, Gegenstände einzusammeln und sich auf dem Schlachtfelt zu positionieren.

Mit der Ferigkeit, sich schneller durch die Lüfte bewegen zu können, ist es den Wing Divern möglich, die Entfernung zu Gegnern in kurzer Zeit zu verringern, was vor allem wichtig ist, wenn Waffen mit kurzer Reichweite ausgerüstet sind; es ist auch nützlich, um Feinden oder gegnerischen Angriffen zu entgehen. Die Stärke der Wing Diver hat sich ebenfalls verbessert.

■ Riesige Graue Aliens

Die „Kosmonauten“, von welchen angenommen wurde, sie wären menschenähnliche Waffen, haben ihre wahre Gestalt enthüllt!

Diese schockierende Tatsache wurde von den Truppen, die den Anführer der Kosmonauten erfolgreich beschädigen konnten, weitergegeben. Der zugefügte Schaden galt allerdings nur der Rüstung des Kosmonauten, doch dadurch konnten die Soldaten einen Blick auf das erschreckende, außerirdische Gesicht der Lebensform werfen.

Es sind riesige, graue Aliens, diese ehemals für Waffen gehaltenen Feinde. Und sie sind hochintelligent. Sie sind cleverer und haben bessere Kampffertigkeiten als die Kolonisten – es ist sehr wahrscheinlich, dass sie die tatsächliche Form der Immigranten darstellen…

■ Rätselhaftes Monster Erginus

Ein gigantisches Monster, das den prähistorischen Dinosauriern gar nicht unähnlicht sieht. Es wird angenommen, dass die Immigranten es zur Erde gebracht haben. Derzeit ist unbekannt, ob es sich bei diesen Monstern um außerirdische Organismen oder um biologische Waffen handelt, die von den Immigranten entwickelt wurden. Über ihre Ökologie ist ebenfalls wenig bekannt.

Anders als bei den anderen, zahllosen Kreaturen, die auf die Erde kommen, gibt es derzeit nur einen bestätigten Erginus. Obwohl es bereits mit Schusswaffen und Bombardements angegriffen wurde, konnt kaum fataler Schaden am Monster festgestellt werden. Darauf basierend kann gesagt werden, dass, obwohl es nur einen Vertreter dieser Spezies gibt, es eine große Bedrohung darstellt. Eine Strategie zum unverzüglichen Angriff muss erarbeitet werden.

Bei einem drastischen Bombenangriff auf den schlafenden Erginus konnte kein Schaden verursacht werden – allerdings erwachte dabei der Feind. Es wird alles versucht, um diese Kreatur zu verletzen, doch sie ist wendiger und cleverer als sie aussieht. Jeder, der sich ihr Auge-in-Auge wiederfindet hat keine andere Wahl als sich für den Tod vorzubereiten…

Die Earth Defense Force führt eine groß angelegte Strategie zur Zerstörung des Erginus durch. Werden die großen Fahrzeuge, die mit vielen Elektroschock-Kanonen ausgerüstet sind, die erwarteten Schäden am Erginus erzielen?

■ EMC

Große Fahrzeuge, die mit mehreren Elektroschock-Kanonen ausgerüstet sind. Diese Waffen, die aus einigen Elektroschock-Schusswaffen bestehen, generieren viele hundert Schocks in Sekundenschnelle, um ein Ziel zu zerstören. Es hat eine kurze Reichweite und verbraucht eine immense Menge Energie, bat es ist stark genug, um ein Gebäude innerhalb von Sekunden zu vernichten. Jedoch ist es allenfalls immer noch eine Experimental-Waffe, deren Herstellung pro Fahrzeug 100 Millionen Dollar kosten soll. Zudem hat es vorraussichtlich keinen Nutzen in moderner Kriegsführung. Aber nach der Invasion der Immigranten wurde entschieden, trotz des zweifelhaften Nutzen, einige Dutzend der EMCs herzustellen, um durch die robuste Rüstung der Gegner zu dringen.

■ Rätselhaftes Monster Archeluth

Ein überriesiges Monster, das die selbe Stellung als Gefahr wie das Erginus einnimmt. Es wird spekuliert, dass es sogar noch mehr Lebensenergie als Erginus hat. Unglücklicherweise wurden bisher noch keine Waffen gefunden, die Archeluth erfolgreich verletzen können.

Bei seinen Angriffen rollt sich Erginus zusammen und walzt sich gegen seinen Feind, wobei es alles, das im Weg steht, komplett zerstört.

Während dem ersten Kampf gegen Archeluth schien es brennende Steine aus seinem Rücken auszustoßen. Diese Information lässt den Gedanken zu, dass es Materialen mit hoher Temperatur in seinem Körper lagern kann, weshalb es auch Feuer absondern kann. Solch eine Kreatur gibt es auf der Erde nicht und trotzt allem landläufigen Wissen.

Earth Defense Force 5 erscheint nächstes Jahr für die PlayStation 4 in Japan.

via Gematsu