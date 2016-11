Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurden unter anderem Digimon Universe: Appli Monsters (3DS), Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4) und Super Mario Maker for Nintendo 3DS (3DS).

Titanfall 2 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Titanfall 2 (XBO) – 9/9/9/9 [36/40]

Watch Dogs 2 (PS4) – 9/9/9/9 [36/40]

Watch Dogs 2 (XBO) – 9/9/9/9 [36/40]

Call of Duty: Infinite Warfare (PS4) – 9/9/9/8 [35/40]

Call of Duty: Infinite Warfare (XBO) – 9/9/9/8 [35/40]

Dragon Ball Xenoverse 2 (PS4) – 9/8/8/8 [33/40]

Super Mario Maker for Nintendo 3DS (3DS) – 8/8/8/9 [33/40]

Shephy (3DS) – 8/9/8/7 [32/40]

Digimon Universe: Appli Monsters (3DS) – 8/8/8/7 [31/40]

All Kamen Rider: Rider Revolution (3DS) – 7/7/8/7 [29/40]

Torquel (Wii U) – 7/7/8/7 [29/40]

Tumble VR (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Eagle Flight (PS4) – 7/7/7/7 [28/40]

Kholat (PS4) – 7/7/8/6 [27/40]

via Gematsu