Die aktuellen Famitsu Most Wanted Game Charts

Die neue Ausgabe der Famitsu hielt neben einer Vielzahl an Berichten und Testwertungen auch wieder die Most-Wanted-Charts der Leser bereit. Unten seht ihr die 20 derzeit begehrtesten Titel der Famitsu-Leser, wobei blau markierte Titel entweder zu Redaktionsschluss erschienen sind oder aber spätestens in drei Monaten erscheinen werden und die Liste daher demnächst verlassen.

Natürlich kennt ihr den Hüter der ersten Position in der Liste, denn auch kurz vor der Veröffentlichung wird sich nicht mehr viel ändern. Auch Pokémon Sonne/Mond (3DS) behält seinen Platz in den Charts. In den nachfolgenden Rängen hat sich jedoch einiges verändert. Final Fantasy VII Remake (PS4) hat mit Dragon Quest XI (PS4) die Plätze getauscht. Resident Evil 7 (PS4) verlässt die Position 7 und drückt Yakuza 6 (PS4) um eine Stelle nach unten. Einen gewaltigen Sprung legt Super Robot Wars V (PS4) hin. In der letzten Woche befand sich der Titel auf dem Platz 16. SaGa Scarlet Grace (PSV) hat es ebenfalls in die Top Ten geschafft und schließt diesen Bereich ab.

Der Aufsteiger der Woche ist Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! (3DS), ansonsten sind die meisten Titel nach unten gefallen. Dazu gehören Nioh (PS4) und Zelda: Breath of the Wild (WIU), welche die Top Ten verlassen mussten, The Last Guardian (PS4), Nioh (PS4) und SD Gundam G Generation Genesis (PS4). Neueinsteiger sind Monster Hunter XX (3DS), SD Gundam G Generation Genesis (PSV) und Super Robot Wars V (PSV).

1. [PS4] Final Fantasy XV – 1.336 Stimmen

2. [3DS] Pokémon Sonne/Mond – 861 Stimmen

3. [PS4] Dragon Quest XI – 729 Stimmen

4. [PS4] Final Fantasy VII Remake – 668 Stimmen

5. [3DS] Dragon Quest XI – 606 Stimmen

6. [PS4] Resident Evil 7 – 517 Stimmen

7. [PS4] Yakuza 6 – 440 Stimmen

8. [PS4] Super Robot Wars V – 369 Stimmen

9. [PS4] Kingdom Hearts III – 326 Stimmen

10. [PSV] SaGa Scarlet Grace – 318 Stimmen

11. [3DS] Monster Hunter XX – 315 Stimmen

12. [3DS] Momotaro Dentetsu 2017: Tachiagare Nippon!! – 300 Stimmen

13. [PS4] Nioh – 285 Stimmen

14. [WIU] Zelda: Breath of the Wild – 284 Stimmen

15. [PS4] The Last Guardian – 281 Stimmen

16. [PS4] NieR: Automata – 207 Stimmen

17. [PS4] Samurai Warriors: Sanada Maru – 205 Stimmen

18. [PSV] SD Gundam G Generation Genesis – 194 Stimmen

19. [PS4] SD Gundam G Generation Genesis – 186 Stimmen

20. [PSV] Super Robot Wars V – 167 Stimmen

via Nintendo Everything