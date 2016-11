Atelier Shallie Plus: Video und Boni für Käufer

By

Koei Tecmo hat das erste englische Video, sowie einige Bilder zu Atelier Shallie Plus: Alchemists of the Dusk Sea und sich über Boni geäußert, die man als Käufer erhält, sofern man den Titel kurz nach seiner Veröffentlichung erwirbt.

Kauft ihr das Rollenspiel innerhalb des ersten Monat nach Erscheinung, unabhängig, ob es sich um die Retailversion oder um einen digitalen Kauf über den PlayStation Store handelt, bekommt ihr kostenlos fünf Kostüme, die als Download bereit stehen. Zu den Outfits gehören „Administrator Suit“, „Hero Girl Costume“, „Cosmo Fighter Costume“, „Sophie Style Costume“ und „Plachta Style Costume“.

Dazu wird eine besondere Auswahl an Hintergrundmusik als Download angeboten, der ebenfalls kostenlos verteilt wird und verschiedene Stücke aus der Atelier-Serie bietet.

Die beiden Hauptfiguren tragen den gleichen Spitznamen, Shallie. Obwohl die Mädchen sehr unterschiedliche Züge besitzen, werden sie gemeinsam ein großes Abenteuer erleben. Anders als in den bisherigen Teilen. wird kein Zeitlimit die Spieldauer eingrenzen. Stattdessen führt euch das Life-Task-System durch die Handlung.

Die Wasserquellen vertrocknen, die Pflanzen verwelken und die Tiere finden keine Nahrung im Land. Der Ozean, einst blau und lebendig, ist jetzt eine Wüste und die Meerestiere sind verschwunden. Auch wenn die Welt langsam stirbt, es gelangt immer noch Sonnenlicht durch die Wolken und man findet Feuchtigkeit auf den Böden, doch sie vertrocknet, wenn auch langsam, erbarmungslos. Willkommen in der Welt der Dämmerung.

In einem Meer aus Schotter, ist die Willenskraft der Menschen gestorben. Noch erstrahlt eine Oasenstadt und hier treffen zwei Mädchen, die sich stark voneinander unterscheiden, aufeinander. Es werden Konflikte zwischen ihnen entstehen, denn sie stammen aus zwei verschiedenen Welten, besitzen unterschiedliche Ansichten und Persönlichkeiten, trotzdem wollen sie ihre Ziele erreichen.

Die erweiterte Fassung für PlayStation Vita enthält im Vergleich zum Original viele neue Elemente. Zu diesen gehören:

Die Wahrheit hinter der Dämmerung, die in der Dusk-Serie die Welt belastet, wird in dieser Fassung aufgelöst.

Zu den wiederkehrenden Figuren gehören Logy aus Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky und Ayesha aus Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk, die beide spielbar sind.

Die neuen Episoden sind unter anderem Szenarien, die sich mit den Neuzugängen beschäftigen. So trifft Ayesha die Hexe Wilbell nach einer längeren Zeit wieder und für Logy gibt es eine Wiedervereinigung mit Escha.

Die DLCs der PlayStation-3-Version sind in der erweiterten Fassung enthalten. Dazu gehören auch Escha und Solle als spielbare Figuren. Dazu gibt es Badebekleidung, den besonderen Dungeon „Abyss“ und weitere Bossgegner.

In Europa erscheint der Titel am 20. Januar 2017 für PlayStation Vita.

via Gematsu