Arc System Works kündigt neues Kunio-Kun-Spiel an

By

Arc System Works arbeitet an einem weiteren neuen Kunio-Kun-Spiel. Downtown Rantou Koushinkyoku: Kachinuki Kakutou SP soll im Winter in Japan ausschließlich digital für PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel basiert auf dem Battle-Royale-Modus aus River City Super Sports Challenge: All Stars Special und macht ihn mit einigen Verbesserungen zugänglicher.

Um die Kampfelemente weiter zu verfeinern, hat man Ryohei Endo ins Team geholt, der für seine Arbeit an der BlazBlue-Reihe bekannt ist. Es soll umfangreiche Verbesserungen geben und ein großes Upgrade für den kompetitiven Part. Es wird neue Spezialangriffe geben, neue Grundangriffe und zahlreiche Stages, die Fans überraschen sollen.

via Siliconera