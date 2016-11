Apollo Justice erscheint im Dezember für Mobilgeräte

By

Im Oktober kündigte Capcom an, dass Apollo Justice: Ace Attorney im Winter für Smartphones in Japan erscheinen wird. Die neue Portierung wird auch im Westen erscheinen, wie die Sparte Capcom Mobile nun verlauten ließ. Das Spiel erscheint am 1. Dezember 2016 für iOS und eine Woche später für Android.

Apollo macht auf dem Handy übrigens eine tolle Figur: Dank einem optimierten UI (User Interface), höherer Auflösung und besserem Pixelseitenverhältnis, sieht der Ableger besser aus, als auf dem Handheld. Weiterhin wird neben englischer auch japanische Sprache unterstützt.

Das Original erschien 2007 für Nintendo DS und wurde im Folgejahr auch lokalisiert. Apollo Justice: Ace Attorney widmet sich dem Anwalt Apollo Justice, der mit Trucy Wright zusammenarbeitet, der adoptierten Tochter von Serienstar Phoenix Wright. Fans können sich für die neue Smartphone-Version bereits vorab registrieren.

via Dual Shockers