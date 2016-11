Angeschaut! Attack on Titan Volume 1

Titel Attack on Titan Jahr 2013 Animation WIT Studio Publisher Kazé Release 28. Oktober 2016 Genres Action, Drama, Fantasy Kaufen

Der Anime wurde vom WIT Studio produziert und lief bereits 2013 in Japan an. Kazé sicherte sich 2014 die Rechte am Anime, jedoch verzögerte sich die Veröffentlichung bis zu diesem Jahr. Der Manga vom japanischen Zeichner Hajime Isayama umfasst 20 Bände, wobei der Anime die ersten acht Bände abdeckt. Hinzu kommen noch einige Spin-offs, Light Novels, OVAs und eine Realverfilmung. Zudem wurde der Anime in zwei Filmen zusammengeschnitten und in den japanischen Kinos veröffentlicht.

Lange hat es gedauert, doch nun ist das erste Volume zum Kult-Anime Attack on Titan bei uns erschienen. Der Hype um die Serie ist in Japan und mittlerweile auch bei uns sehr groß. Deshalb haben viele Fans hohe Erwartungen an die Qualität. Vor allem das Thema Synchronisation wird, bei so erfolgreichen Animes, immer sehr kritisch betrachtet.

Story

„Seid ihr das Essen? Nein, wir sind die Jäger!“ Wie der Name schon vermuten lässt, geht es in Attack on Titan um Titanen, die die Menschheit bedrohen. Sie tauchten vor circa 150 Jahren auf. Ihr Ursprung ist unbekannt und auch sonst gibt es nur wenige Informationen über sie. Es handelt sich um Riesen in einer Art Menschengestalt und ihre Größe variiert in der Regal zwischen drei und 15 Metern. Es gibt aber auch besondere Titanen wie zum Beispiel den sogenannten kolossalen Titan, der eine Größe von 50 Metern aufweist oder der gepanzerte Titan, welcher auch die härtesten Mauern einreißen kann. Alle Titanen haben jedoch eines gemeinsam: Sie wollen die Menschen fressen!

Die Menschen haben sich hinter einem dreistufigen Mauern-Ring verschanzt, wobei die Mauern die Namen Maria, Rose und Sina tragen. Die Mauern sind kreisförmig angeordnet, sodass der Bezirk hinter der letzten Mauer, Mauer Sina, am besten geschützt ist. Dort leben hochrangige Adelige und die Regierung.

Die Protagonisten Eren Jäger, Mikasa Ackermann und Armin Arlet kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Alle drei kommen aus dem Bezirk Shiganshina, welcher hinter der Mauer Maria liegt. Eren ist als Kind eher rebellisch und vorlaut, seine Stiefschwester Mikasa ist eher ruhig und immer besorgt um Eren und Armin ist Erens bester Freund. Auch wenn er eher einen schwachen und hilflosen Eindruck macht, hält er stets zu seinen Freunden. In Shiganshina herrscht bereits seit 100 Jahren Frieden, als plötzlich der kolossale Titan auftaucht und es schafft, in den Bezirk einzudringen. Die Stadt versinkt im Chaos und Shiganshina droht zu fallen, da durch das Eindringen des kolossalen Titans weitere Titanen die Stadt terrorisieren. Die Stadt wird evakuiert, jedoch hat dieser Angriff viele Opfer gefordert. Nach diesem traumatischen Ereignis schwört Eren, alle Titanen auszulöschen.

Einige Jahre später finden wir unsere Protagonisten beim Militär, der 104. Trainingseinheit, wieder. Ein wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung ist das Beherrschen des sogenannten 3D-Manövers. Hierfür wird eine spezielle Ausrüstung verwendet. Im Groben besteht diese aus einem Antrieb, der mit Gas betrieben wird, des Weiteren sind an jeder Seite Eisendrähte mit Ankern befestigt. Die ganze Apparatur dient der Fortbewegung und dem Kampf gegen die metergroßen Titanen. Zum Angriff benutzten die Soldaten das Halbklingen-Schwert, welches aus hoch gehärtetem Stahl besteht, womit man in der Lage ist, die Titanen zu verletzen.

Nach erfolgreichem Abschluss der Militärakademie kann zwischen drei Kompanien gewählt werden. Es gibt den Aufklärungstrupp, dessen Ziel es ist, abseits der Mauern die Titanen zu erforschen und zu bekämpfen. Der Aufklärungstrupp hat die höchste Sterberate, da man hier den Titanen am nächsten ist. Die Mauergarnison ist für den Schutz der Mauern zuständig und die Militärpolizei sorgt für Ordnung und Sicherheit innerhalb der Mauern. Sie sind meist in den inneren Bezirken tätig und sind direkt dem König unterstellt. Für die Militärpolizei werden nur die zehn besten Absolventen der Trainingseinheit zugelassen. Trotz der Gefahren beschließt Eren, dem Aufklärungstrupp beizutreten. Jedoch kommt es erst mal anders als ursprünglich geplant…

Die Serie ist im Genre des typischen Shōnen angesiedelt. Die Struktur der Episoden ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt, sodass mehrere Episoden ein bestimmtes Geschehen abbilden. Die Geschichte kommt aber erst ab Folge 5 richtig in Fahrt. Hier hat man einen richtigen „Ist das jetzt wirklich passiert?“-Moment. Anfangs erfährt man ein bisschen über die Hintergründe, die Charaktere und die Grundausbildung in der Trainingseinheit. Im späteren Verlauf gibt es einige dramatische Wendungen, auf die man durchaus gespannt sein kann. Manchmal hat man das Gefühl, dass die Serie ein kleines bisschen ihren roten Faden verliert, das legt sich aber dann wieder. Umso tiefer man in die Geschichte einsteigt, umso mehr Fragen stellen sich irgendwann, wovon auch viele leider erst mal unbeantwortet bleiben. Der Anime bietet aber trotzdem einen gewissen Reiz und Nervenkitzel. Man möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Es gibt sehr viel Action und Brutalität, der Anime ist also nichts für schwache Nerven. Es gibt sicherlich einige Höhen und Tiefen, es bleibt aber durchweg spannend und macht Lust auf mehr.

Musik

Der Soundtrack ist ein Genuss für die Ohren und geht von schnellen, rockigen Liedern wie The Reluctant Heroes von Hiroyuki Sawano bis hin zu epischen und klassischen Melodien von Mika Kobayashi. Letztere sticht vor allem durch die teilweise deutschsprachigen Vocals hervor, darunter Lieder mit dem Titel „Blumenkranz“ und „Vogel im Käfig“. Auch das Intro besitzt teilweise deutsche Texte. Bei einigen Stücken ist ein Ohrwurm so gut wie garantiert.

Der deutsche Release

Bei der Synchronisation setzt man größtenteils auf erfahrene und professionelle Sprecher, selbst die Nebencharaktere können hier punkten. Eren wird von Max Felder (Ron Weasley aus Harry Potter) gesprochen, Mikasa spricht Nicole Hannak und Christian Zeiger verleiht Armin seine Stimme. Zudem wird Rainer Braun von Marios Gavrilis (Okabe Rintarou aus Steins;Gate) synchronisiert. Alle Sprecher machen ihre Arbeit sehr gut, besonders von Armin bin ich überrascht. Seine Stimme passt wirklich sehr gut, vor allem bei emotionalen Ausbrüchen merkt man, wie der Sprecher sich in die Rolle hineinversetzt. Mikasa’s Sprecherin wirkt, dem Charakter entsprechend, sehr kühl und gelassen. Die Stimme von Eren ist auf jeden Fall passend, sticht aber bisher nicht sonderlich hervor. Der Ausbilder der 104.Trainingseinheit, Keith Shadis, wird vom bekannten Synchronsprecher Klaus-Dieter Klebsch (deutsche Stimme von Dr. House) gesprochen, einen besseren Sprecher hätte man für diese Nebenrolle wohl nicht kriegen können. Auf der Disc ist ebenfalls die japanische Version mit deutschen Untertiteln enthalten. Das Synchronskript ist stimmig und von guter Sprachqualität, somit gibt es an den Untertiteln nichts auszusetzen.

Das erste Volume kommt in einer Box mit einem schicken Schuber und jeder Menge Extras daher. Die Extras bestehen aus Mini-Episoden, Aufnähern, Lesezeichen, Poster und einem Booklet. Die Mini-Episoden sind mit japanischer Sprachausgabe und mit deutschen Untertiteln verfügbar.

Jedoch treffen die zusätzlichen Mini-Episoden, die im Chibi-Stil gehalten sind, nicht so ganz meinen Geschmack. Hier wird aus meiner Sicht versucht, zwanghaft etwas Witz in der düsteren Welt von Attack on Titan zu etablieren. Das ist jedoch Ansichtssache.

Nach anfänglichen Lieferengpässen ist das erste Volume inklusive Sammelschuber wieder über Amazon erhältlich. Der Sammelschuber sowie einige Boni sind der Limited Edition vorbehalten und diese ist in der Stückzahl begrenzt. Am 25.11. erscheint bereits das zweite Volume im Handel. Mit einem Preis von circa 45€ für die erste Box als Limited Edition liegt man etwa im Durchschnitt. Die folgenden Boxen sind etwas günstiger, da hier logischerweise kein Schuber mehr dabei sein wird und die Extras etwas kleiner ausfallen.

In Japan ist übrigens eine zweite Staffel für das Frühjahr 2017 angekündigt. Sollte es keine lizenztechnischen Probleme geben, bin ich davon überzeugt, dass wir bei uns einen Simulcast bekommen werden.

Trivia

Abschließend ist noch interessant zu erwähnen, dass man im Anime sehr viel Inspiration aus Deutschland wiederfindet, von den erwähnten Musikstücken bis hin zur Konzeption der Städte in den Bezirken der großen Mauern, welche durch die deutsche Stadt Nördlingen inspiriert wurde. Auch Namen wie Mikasa „Ackermann“, Rainer „Braun“ und Eren „Jäger“ scheinen ihre Herkunft im deutschsprachigen Raum zu haben.

Fazit

»Ganz nach der Devise „besser spät als nie“: Meiner Meinung nach ist die deutsche Veröffentlichung von Attack on Titan ein voller Erfolg! An der Synchronisation ist nichts auszusetzen. Es ist klar, dass eventuell manche Szenen von der emotionalen Tiefe her dem japanischen Original nicht das Wasser reichen können. Ich denke aber, das hat mit der japanischen Sprache an sich zu tun und nicht unbedingt mit der Qualität der Sprecher. Zu dem Thema muss sich aber jeder selbst eine Meinung bilden. Wem der Stil und das Setting zusagt, kann hier bedenkenlos zugreifen. «

Sprachen: Deutsch / Japanisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: 175 Min. + 25 Min.

Format: 1920 x 1080

Sound: DTS-HD Master 2.0

Extras: Mini-Episoden, Aufnäher, Lesezeichen, Poster, Booklet