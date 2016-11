Alle DLC zu Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Die Apokalypse kommt nicht allein. Wie Atlus und Deep Silver bekannt gaben, wird es alle in Japan veröffentlichten DLC zu Shin Megami Tensei IV: Apocalypse auch in Europa geben. Das Spiel erscheint schon am am 2. Dezember für Nintendo 3DShierzulande. Die DLC bieten zahlreiche neue Gegenstände oder zusätzliche Quests, allerdings gegen Bares. Mit dabei sind aber auch etliche kostenlose DLC. Die ganze Liste findet ihr nachfolgend. Außerdem veröffentlichte man noch einen neuen Trailer, den ihr ebenfalls ganz unten findet.

Die DLCs zu Shin Megami Tensei IV: Apocalypse sind im Einzelnen: Bonus-Item: Asahi/Nozomi Set

Preis: 0,99 Euro

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Dank dieser Helme kann der Spieler jetzt selbst wie Asahi oder Nozomi aussehen! Die Helme stehen zur Verfügung, sobald man ein offizieller Jäger geworden ist. Bonus-Item: Green Pompadour

Preis: 0,99 Euro

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Einmal so selbstgefällig wie Navarre sein! Um den DLC zu spielen, muss man zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Film: Fall of Tokyo Promo Video

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Ein Blick hinter die Ereignisse von Shin Megami Tensei IV: Apocalypse. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Item: Earring Set

Preis: Eine Woche kostenlos, dann 0,99 Euro

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Der „Peace Earring“ und der „Anarchy Earring“ können im eShop bezogen werden. Um dieses Items zu nutzen, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Quest: A GodSlayer Needs Levels

Preis: 2,99 Euro

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung hilft dabei schnell einige Stufen aufzusteigen, denn sie bringt Items mit sich, die die Erfahrungspunkte steigern. Um dieses Items zu nutzen, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Empfohlen für Spieler, die bereits den Fairy Forest erreicht haben. Bonus Add-On: Ranking Program 1

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: Release

Beschreibung: Diese Erweiterung nutzt die mächtigsten Dämonen aus den DDS Cards, die per StressPass bezogen wurden, um die eigenen Dämonen stärker zu Machen. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Quest: A GodSlayer Needs Demons

Preis: 1,99 Euro

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung gibt zum Zugang zum „Dämonen-Markt“, wo man gegen Macca bereits trainierte Dämonen erwerben kann. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Quest: A GodSlayer Needs Macca

Preis: 2,99 Euro

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung hilft dabei, mehr Macca zu gewinnen. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Add-On: Ranking Program 2

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Diese Erweiterung bestimmt die stärksten Hauptpartner der Leute, mit denen der Spieler per StressPass getauscht hat und macht diese Partner mächtiger. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Item: Chiro Mask

Preis: 0,99 Euro

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Eine Maske, die dem Spieler das Aussehen von Chironnupu verlieht. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Item: Avatar’s Hat

Preis: 0,99 Euro

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Damit kann sich der Spieler wie Kirshna mit dem totschicken Filzhut kleiden. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Quest: A GodSlayer Needs Apps

Preis: 2,49 Euro

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung hilft dabei, die App-Punkte zu steigern. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Item: Tokyo’s Past Set

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 08.12.2016

Beschreibung: Die Cute Glasses, Secret Eye Power Seal, und die Surgical Mask zum herunterladen. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Add-On: Extra Difficulty Levels

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Diese kostenlose Erweiterung schaltet „Paradise“ frei, den leichtesten Schwierigkeitgrad für Rollenspiel-Neulinge sowie “Apocalypse”, der härteste Schwierigkeitsgrad für Hardcore-Shin-Megami-Tensei-Fans. Bonus-Quest: The Inverted Pyramid

Preis: 1,99 Euro

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung schaltet Cleopoatra zur Fusion frei, nachdem man sie in der Schlacht besiegt hat. Empfohlen für Spieler, die das Spiel fast beendet haben. Bonus-Quest: A GodSlayer Needs Jewels

Preis: 2,99 Euro

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung hilft dabei, Juwelen zu sammeln, damit Spieler um mächtige Gegenstände handeln können. Bonus-Add-On: Lore 1: Parallel Universes

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Bei dieser Erweiterung handelt es sich, um einen Eintrag in der Jäger-Datenbank. Achtung, der Eintrag enthält einige Spoiler zur Hauptgeschichte! Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Quest: Explosive Epidemic in Mikado

Preis: 1,99 Euro

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung schickt den Spieler zurück zu Mikado, um ein Geheimnis innerhalb einer beschränkte Rundenanzahl zu lösen. Empfohlen für Spieler, die das Spiel fast beendet haben. Bonus-Quest: A Trip to Hawaii

Preis: 2,49 Euro

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung schaltet Mephisto zur Fusion frei, nachdem man ihn in der Schlacht besiegt hat. Empfohlen für Spieler, die das Spiel fast beendet haben. Bonus-Add-On: Lore 2: „Observation“ Explained

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 15.12.2016

Beschreibung: Bei dieser Erweiterung handelt es sich um einen Eintrag in der Jäger-Datenbank, der mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels verrät. Achtung, der Eintrag enthält einige Spoiler zur Hauptgeschichte! Bonus-Quest: Depths of Twisted Tokyo

Preis: 1,49 Euro

Verfügbar ab: 05.01.2017

Beschreibung: Erlange das “Eternal Torus”, um seine niedrigste Stufe zu erreichen. Empfohlen für Spieler, die das Spiel fast beendet haben. Bonus-Quest: A GodSlayer needs Items

Preis: 3,49 Euro

Verfügbar ab: 05.01.2017

Beschreibung: Diese Quest-Herausforderung ermöglicht den Zugriff auf HP/MP-erhöhende Gegenstände. Um den DLC zu starten, muss der Spieler zunächst ein offizieller Jäger werden. Bonus-Add-On: Level Cap Unlock

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 05.01.2017

Beschreibung: Diese kostenlose Erweiterung schaltet die Stufen-Begrenzung von 100 frei. Bonus-Quest: Messiahs in the Diamond Realm

Preis: 3,99 Euro

Verfügbar ab: 05.01.2017

Beschreibung: Der Spieler erlebt eine kurze Nebenhandlung und kämpft gemeinsam mit bekannten Gesichtern gegen einen unerwartet auftauchenden Feind. Bonus Add-On: Lore 3: Tokyo and Mikado History

Preis: Kostenlos

Verfügbar ab: 05.01.2017

Beschreibung: Diese Erweiterung ist ein geheimer Eintrag in der Jäger-Datenbank. Achtung, der Eintrag enthält einige Spoiler zur Hauptgeschichte.