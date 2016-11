Yakuza 0 wird ungeschnitten im Westen erscheinen

By

Als Fan von japanischen Videospielen hat man es nicht immer einfach. Viele Titel erscheinen hierzulande gar nicht und die Sprachbarriere ist sehr hoch, falls man sich mal einen Titel importieren möchte. Manchmal werden Spiele für den westlichen Markt aber auch angepasst, zensiert oder erscheinen in manchen Ländern gar nicht. Auch bei Yakuza 0 für PlayStation 4 gibt es viele Inhalte, in denen Frauen in aufreizenden Momenten dargestellt werden und Fans befürchteten, dass diese Szenen eventuell im Westen wegfallen werden.

Doch nun können alle aufatmen: SEGA hat bestätigt, dass Yakuza 0 im Westen dieselben Inhalte bieten wird, die man auch bereits in Japan zu Gesicht bekam. Dies bedeutet, dass auch westliche Spieler Idols gegeneinander antreten lassen oder sich im Rotlicht-Gebiet vergnügen können. Yakuza 0 erscheint am 24. Januar in Europa und erhält sogar eine Retail-Fassung.

via Nichegamer