Beyond Good & Evil 2 ist in der „Pre-Production“-Phase

Michel Ancel hat bei Instagram noch einmal nachgelegt und ein weiteres Artwork gepostet, das alle Welt Beyond Good & Evil 2 zuordnet. Inwischen hat Ubisoft zumindest bestätigt, dass Ancel derzeit zwischen seinem Indie-Studio und Ubisoft pendelt, um an einem neuen Spiel zu arbeiten. Dass es sich dabei um das Spiel handelt, zu dem Ancel regelmäßig Artworks postet, bestätigt er nun selbst. „Das Spiel ist in der Pre-Production. Stay tuned!“ schreibt er unter das neueste Artwork. Sowohl Ubisoft als auch Ancel vermeiden es, das Kind beim Namen zu nennen. Beyond Good & Evil wurde 2008 angekündigt und ist seitdem regelmäßig Teil von Gerüchten.