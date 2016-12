Toukiden 2: Fortsetzung der Jagd im Westen

Anfang 2017 dürft ihr euch erneut in die Jagd nach den Oni stürzen. Nach dem Erfolg von Toukiden wird Koei Tecmo auch den Nachfolger, Toukiden 2, in den Westen bringen. Toukiden 2 wird in einer „Open World“ spielen. Das Dorf dient dem Spieler als Basis, von dort aus öffnet sich eine riesige Weltkarte. Dort warten die Dämonen, bekannt als Oni.

Ihnen wird man mit einem verbesserten Kampfsystem beikommen dürfen. So wurde das „Parts Destruction Action“-Feature verbessert. Dieses bewirkt, dass man einzelne Teile der Oni beschädigen kann. Das geht soweit, dass man Körperteile der Oni komplett zerstören kann, die sie dann verlieren. Man kann den Oni beispielsweise Arme oder Beine abtrennen. Das sei auch ein großes Strategie-Element. Natürlich gibt es auch die beliebten Mehrspielermodi.

Die Story spielt in einer Welt, die durch den „Kampf der Oomagadoki“ heftig verändert wurde. Der Spieler ist einer der Jäger der Oni. Als eine seltsame Macht den Spieler verschlingt, wacht er ohne Erinnerungen in Mahoroba Village auf. Dort trifft er auf Hakase und andere neue Freunde.

Hakase wird nur „der Doktor“ genannt. Sie forscht nach Geräten und Mechanismen. Sie erschuf eine Marionette namens Tokitsugu und sucht in Ruinen von alten Zivilisationen nach der „Wahrheit der Welt“. Auch sie ist eine Jägerin und nutzt im Kampf eine Pistole. In der Marionette Tokitsugu ist die Seele eines Menschen gefangen. Auch auf Gwen trifft man, eine Britin, die sich in Yokohama niedergelassen hat. Auch sie gerät in den „Kampf der Oomagadoki“, wird zur Jägerin und nutzt das Shield Sword, die neue Waffe.

In wenigen Wochen werden wir etwas über das Veröffentlichungsdatum und die Plattformen erfahren.

via Gematsu