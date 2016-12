South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe verschoben

An Verschiebungen in der Videospielbranche mangelt es momentan nicht. Kürzlich wurde Final Fantasy XV auf den 29. November verschoben und zudem auch The Last Guardian auf den 7. Dezember. Zu diesen Titeln reiht sich nun ebenfalls South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe ein.

Eigentlich sollte das Spiel am 6. Dezember für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Der neue Erscheinungstermin liegt jetzt im ersten Quartal 2017. In einem Statement gab Ubisoft an, man wolle mit der zusätzlichen Zeit sichergehen, dass die hohen Erwartungen der Fans mit den Spielerfahrungen erfüllt werden.

Ein recht aktuelles Video zeigt euch Gameplay-Szenen aus dem Spiel:

via Gematsu