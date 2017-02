Nep-Nep Connect stellt Story und Charaktere vor

Compile Heart hat die offizielle Website zu Nep-Nep Connect: Chaos Chanpuru einem Update unterzogen. Damit werden die Fans mit neuen Informationen über das Free-to-Play Kartenspiel für das System PlayStation Vita versorgt, vor allem um die Story und die Charaktere geht es dabei heute.

Nep-Nep Connect: Chaos Chanpuru erscheint in diesem Jahr in Japan.

Story

Einige Dimensionen vereinigen sich und eine einzige Welt aus Chaos, „Gyaos“ genannt, entsteht. Göttinnen, Feen, Monster-Mädchen, Verse Maidens, Bewohner der Unterwelt – obwohl unterschiedlichste Lebensarten die Welt besiedeln, ist der Frieden gewahrt und beschaulichen Tage ziehen vorüber.

Jedoch ist dieser Frieden von Kurzlebigkeit, denn durch eine spezielle Energie, die „Chaos Energy“ genannt wird, ereignen sich überall Katastrophen.Die Chaos Energy hat die Herzen vieler verändert; sie breitet sich weiter aus und Stück für Stück dringt sie weiter in die Welt ein.

Doch es besteht Hoffnung, durch ein Mädchen namens Yurina. Sie macht sich auf die Reise um die „Golden Fragments“ zu sammeln, die über das ganze Land verteilt sind; damit soll sie in der Lage sein, die Welt vor der Bedrohung der Chaos Energie zu bewahren.

Auf ihrem Weg trifft sie Neptune, ein Mädchen, das Yurina, nach einem Missverständnis während der eher unglücklich verlaufenden ersten Begegnung, zum Kampf auffordert. Mitten in dieser Auseinandersetzung mit Neptune fängt das Goldene Fragment, das Yurina zu dieser Zeit in Besitz hält, das Leuchten an! Das Schicksal des Chaos wird dadurch in Aufruhr gebracht.

Charaktere

Yurina (gesprochen von ???, illustriert von Manamitsu)

Ein fröhliches und lebenslustiges Mädchen, das allen Personen, welchen sie begegnet, ihr Herz öffnet. Sie hat Spaß an den Dingen, die für Mädchen in ihrem Alter typisch sind: Mädchengespräche und ein bisschen Schabernack treiben. Um die Welt vor der Chaos Energy zu retten, geht sie auf die Reise um die Goldenen Fragmente zu sammeln. Diesen wird nachgesagt, eine Kraft zu besitzen – wenn sie zusammengeführt werden – welche es ermöglicht, das gesamte Land zu ändern. Was wird sie an dem Ort erwarten, zu dem sie das Goldene Fragment in ihrem Anhänger führt?

DCD (gesprochen von ???, illustriert von Minamitsu)

Eine Dimension Chaos Device (Erfindung der Chaos-Dimension). Eine Frau, von welcher nur der Spitzname „DCD“ bekannt ist. Sie hat eine eher stille Persönlichkeit, zeigt wenig Emotionen – sie spricht nur, wenn es nötig ist. Eine geheimnisvolle Aura umgibt sie mit ihrem kristallinen Körper, welchem die Chaos Energy innewohnt. Durch die Nutzung ihres speziellen Körpers kann sie Leben in Chaos verwandeln – doch ihre Absichten sind so undurchsichtig wie DCD selbst.

Neptune

Sie ist die Göttin von Planeptune, einer der vier Kontinente auf der Welt. Sie entflieht ihrer Heimat und während sie IF und Compa verfolgt trifft sie Yurina – welche sie nach einem großen Missverständnis attackiert…

IF

Eine Spionin von Planeptune. Sie wird von Neptune getrennt; auf ihrem Weg nach Leanbox läuft sie Yurina in die Arme, welcher sie sich anschließt.

Compa

Sie ist eine Krankenschwester und eine enge Freundin von Neptune und IF. Sie verließ zusammen mit IF Planeptune und ist nun mit ihr auf der Flucht vor Neptune.

Fang

Während Yurina und ihre Begleiter von Monstern umzingelt sind, rettet er sie. Daraufhin schließt er sich der Gruppe an. Sein derzeitiges Ziel ist es, zweitklassiges Gourmet-Essen überall auf der Welt zu probieren.

Eryn

Sie ist Fangs‘ Partnerin – eine Fee, die jegliche Erinnerung verloren hat. Sie reist über die ganze Welt um Fury zu finden, doch sorgt sich, da ihr Partner Fang kein Interesse daran zu haben scheint.

via Gematsu