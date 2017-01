Project Sonic 2017 für Konsolen angekündigt

By

Sega kündigte kürzlich in einem Live-Stream Project Sonic 2017 an. Der 3D-Platformer soll 2017 zur Weihnachtszeit physisch und digital für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo NX und PCs veröffentlicht werden.

Der erste Überblick von Sega besagt:

Zur dunkelsten Stunde brauchen auch Helden eine helfende Hand. Dieser epische Titel wird von Sonic Team entwickelt, demselben Team, das Fans Sonic Colors und Sonic Generations gebracht hat. Das Spiel erscheint im Einzelhandel und digital zur Feiertagszeit 2017. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt,

Dazu zeigte man noch einen ersten Trailer.

via Gematsu