Microsoft kündigt mit Project Scorpio neue Xbox One an

Neben Xbox One S hat Microsoft heute im Rahmen einer einzigen Pressekonferenz noch eine zweite neue Xbox-One-Konsole angekündigt. Project Scorpio spielt allerdings in einer anderen Liga als Xbox One und Xbox One S. Das neue Gerät soll 2017 erscheinen.

Project Scorio ist laut Microsoft die leistungsstärkste Konsole, die je entwickelt wurde. Das Gerät verfügt über acht CPU-Kerne und 6 Teraflops GPU-Leistung. Damit zielt man ganz speziell auf 4K-Gaming und Virtual Reality ab.

Xbox-Fans müssen aber keine Angst haben. Laut Phil Spencer sollen alle Xbox-One-Spiele auf Xbox One, Xbox One S und Project Scorpio laufen. Auch sämtliches bisheriges Zubehör soll kompatibel sein.