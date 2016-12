Neue Details und Bilder zu City Shrouded in Shadow

Bandai Namco hat einige neue Details zu City Shrouded in Shadow veröffentlicht. Das Spiel von Granzella ist ein Survival-Action-Adventure aus der Feder von Disaster-Report-Erfinder Kazuma Kujo. Mit den neuen Bildern stellt Bandai Namco die Protagonisten vor, ebenso wie einen der „großen Schatten“, die über die Stadt einfallen.

Zwei riesige Schatten tauchen über der Stadt auf. Ein Schatten will die Stadt vernichten, doch der andere Schatten scheint sie zu verteidigen. Die Menschen der Stadt bekommen davon zunächst nicht viel mit, sie konzentrieren sich darauf, zu flüchten. Unter den Menschen ist auch der Spieler, der sich in die Rolle eines Protagonisten oder einer Protagonistin versetzen darf.

Der Protagonist heißt Ken Misaki, aber sein Name kann geändert werden. An einem regnerischen Apriltag tauchen plötzlich riesige Schatten auf. Er war auf dem Weg in den Park, wo er eine wichtige Person treffen wollte. Um das Mädchen zu retten, das im Park auf ihn wartet, nimmt er seine Füße in die Hände.

Die weibliche Protagonistin heißt Miharu Matsuhara, auch ihren Name kann man aber zu Spielbeginn ändern. Wie Ken Misaki sieht sie erst ein grelles Licht am Himmel, dann plötzlich riesige Schatten, die die Stadt zerstören. Während ihres Überlebenskampfes treffen beide auf viele andere Menschen. Manche brauchen Hilfe, andere helfen, wieder andere plündern oder wollen den Protagonisten schaden.

Die beiden Protagonisten kann man vor Spielbeginn anpassen. Dazu gehört die Kleidung, aber auch die Frisur. Superkräfte haben die Protagonisten nicht – es geht darum, zu überleben, nicht darum, gegen die Schatten den Helden zu spielen. Die Protagonisten sind ganz gewöhnliche Einwohner der Stadt.

City Shrouded in Shadow erscheint in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu