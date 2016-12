JPGAMES.DE – Das war das Jahr 2015 – Guten Rutsch!

Auch in diesem Jahr soll es zum Jahresabschluss den beliebten kleinen Rückblick geben. Er dreht sich weniger um die Videospielwelt, als vielmehr um uns und euch! Auch in diesem Jahr haben wir gemeinsam wieder viel erlebt. Es gab viele tolle Videospiele, noch mehr tolle Ankündigungen und viele hitzige aber auch spannende Diskussionen.

Schauen wir also zunächst mal, was euch im Jahr 2015 am meisten bewegt hat. Maßstab dafür sind die Zahlen der Antworten in den Kommentarspalten und die Klicks auf den Kommentarthread. Da kann es in diesem Jahr eigentlich nur einen Sieger geben. Das Remake zu Final Fantasy VII!

Der erste Gameplay-Trailer sorgte für noch mehr Aufsehen als die Ankündigung des Remakes selbst. Nicht ganz unerwartet. Square Enix wird den Jahrhundertklassiker komplett überholen – dazu zählt auch das Kampfsystem. Und daran scheiden sich die Geister. Zwischen diesen beiden Themen landete ein Interview mit den Entwicklern des Remakes aus der Famitsu. Die Top-3-Threads in 2015 gehören also alle Final Fantasy VII.

Dahinter landet Xenoblade Chronicles X. Weniger des Spiel wegens, als vielmehr wegen der Veränderungen der westlichen Version gegenüber des Originals. Die Entfernung des Brust-Sliders, für viele nicht weniger als Zensur, war ein heißes Thema in 2015 und landet auf Rang 4 der meistdiskutierten Themen.

Auf Rang 6 reiht sich endlich Final Fantasy XV ein. Ein Interview der Famitsu mit Hajime Tabata, in dem dieser über die ausschließlich männliche Gruppe des Spiels spricht, wurde ebenfalls oft diskutiert. Mit dem Vorgehen von Nintendo in Sachen YouTubern und Einnahmenteilung waren wohl auch viele nicht einverstanden, Rang 7! Die nächsten Plätze gehören schon wieder Final Fantasy VII – es geht u.a. um die Teilung in Episoden. Man kann wohl behaupten, dass das Remake für den Schnitt unserer Community die Ankündigung des Jahres war.

Auch für unser Team war es ein aufregendes Jahr. Ich persönlich war zum ersten Mal bei der Gamescom in Köln. Eine tolle Woche mit vielen Terminen, vielen Menschen, tollen Gastgebern und auch ein bisschen Party. Wir haben unter anderem Naoki Yoshida und Hajime Tabata getroffen. Hajime Tabata haben wir in diesem Jahr sogar zweimal interviewt. Zum ersten Mal schon im Februar in Hamburg. Außerdem traf Jan in Paris bei der Games Week auf einige Bandai-Namco-Producer.

Zum dritten Mal stieg außerdem im großzügigen Garten meiner Eltern die JPGAMES-Party für alle Teammitglieder und deren Partner. Die Feier ist eine tolle Tradition geworden und wir alle freuen uns schon darauf, im neuen Jahr die Teamneulinge bei uns begrüßen zu dürfen! Apropos: Auch da hat sich in diesem Jahr einiges getan. Gleich fünf erfahrene neue Schreiberlinge haben sich uns auf einen Schlag angeschlossen: Eric, Digiflash, Shorti, duckielein und Kiribro sind zu uns gestoßen!

Doch genug der Worte – nun endlich die Statistik!

5.095 Artikel haben wir in diesem Jahr veröffentlicht!

haben wir in diesem Jahr veröffentlicht! Fast 20.000 Kommentare habt ihr dazu verfasst!

habt ihr dazu verfasst! Bis jetzt haben wir in diesem Jahr 2.924.449 Besucher gezählt. Das sind leider einige weniger als im letzten Jahr, wo wir auf 3.156.060 Besucher kamen.

gezählt. Das sind leider einige weniger als im letzten Jahr, wo wir auf 3.156.060 Besucher kamen. Auch bei den „Unique Visitors“ haben wir uns ein bisschen verschlechtert. 871.008 Menschen haben uns besucht. Letztes Jahr waren es 1.031.650 Menschen. Aber 871.008 unterschiedliche Menschen zu erreichen, das ist trotzdem absolut fantastisch. Danke!

haben uns besucht. Letztes Jahr waren es 1.031.650 Menschen. Aber 871.008 unterschiedliche Menschen zu erreichen, das ist trotzdem absolut fantastisch. Danke! Einen Wert konnten wir auch verbessern, nämlich den der Stammbesucher . „Wiederkehrende Besucher“ nennt man das. Für uns die wertvollsten. Der Wert lag in diesem Jahr bei 71% und dmait deutlich höher als letztes Jahr, wo es 68,1% waren. Dieser Wert ist in den letzten vier Jahren immer gestiegen!

. „Wiederkehrende Besucher“ nennt man das. Für uns die wertvollsten. Der Wert lag in diesem Jahr bei 71% und dmait deutlich höher als letztes Jahr, wo es 68,1% waren. Dieser Wert ist in den letzten vier Jahren immer gestiegen! 7.635.164 Seitenaufrufe haben alle Besucher zusammen hingelegt.

haben alle Besucher zusammen hingelegt. Unser Forum zählt bis heute über 630.092 Beiträge! Über 70.000 davon entfallen allein auf das zurückliegende Jahr. Ihr habt verfasst, diskutiert, gestritten und seid auch mal einer Meinung gewesen. Danke! Gute, alte Foren sind heutzutage rar. Es freut uns, dass unser Forum auch nach Jahren noch Neulinge begeistern kann.

Als kleine Krönung eine Auswahl der lustigsten Google-Suchanfragen, die auf jpgames.de führten:

„dämonin,fallen,abtrünnige Menschheit“

„Wii U Final Fantasy XV“

„junge domina“

„Nintendo ist schlecht“ (Besucher kam – kein Spaß – über Wii Browser)

„die nervigsten kinder“

Das war’s für dieses Jahr! Wir danken jedem Einzelnen von euch für euren Besuch. Wir sind nicht immer perfekt, aber wir posten euch auch den 43. Charakter-Trailer zu JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven, ohne das er einen einzigen Kommentar erhält. Aber viele Beiträge erhalten auch sehr viele Kommentare. So merken wir, dass ihr da seid – das ist unsere Motivation! Auch wenn die Besucherzahlen leicht zurückgegangen sind und großes Websites darüber nur lachen können.

Wir haben 871.008 unterschiedliche Menschen (zu 99% aus dem deutschsprachigen Raum) erreicht. Einige echte JRPG-Perlen abseits der Mega-Serien können davon nur träumen. Das zeigt, dass gar nicht soviel Spielraum nach oben ist. Wir hoffen, ihr haltet uns die Treue!

Freuen wir uns gemeinsam auf das Videospieljahr 2016. Das abgelaufene Jahr nennen nicht wenige das Jahr der traumhaften Ankündigungen. The Last Guardian lebt, Final Fantasy VII wird neu aufgelegt, Shenmue 3 wird entwickelt, Ni no Kuni bekommt ein Sequel – die Liste lässt sich beliebig weiterführen. Einige dieser Spiele werden uns 2016 erreichen. Wir freuen uns, für euch darüber zu berichten und mit euch darüber zu diskutieren!

Bedanken möchte ich mich auch wieder beim gesamten Team. Jeder werkelt in seiner Freizeit an der Seite. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ich freue mich darauf, euch im Sommer an altbekannter Stelle in der Nähe von Leipzig wiederzusehen!

Bis dahin, liebes Team, liebe Besucher – rutscht gut rein! Wir sehen uns im neuen Jahr!