AeternoBlade II für 3DS und PS Vita angekündigt

In AeternoBlade konnten die Spieler erst auf Nintendo 3DS, dann auf PlayStation Vita und zuletzt auf PlayStation 4 durch die Zeit reisen und die interessante Spielmechanik zu ihrem Gunsten anwenden. Das von vielen Fans als „Metroidvania“ bezeichnete Spiel konnte nicht jeden überzeugen, aber vielleicht schafft es der nun angekündigte Nachfolger, mehr Spieler zu begeistern.

In AeternoBlade II übernehmt ihr die Kontrolle entweder über Freyja (aus dem ersten AeternoBlade) oder Bernard. Freiyja ist daran schuld, dass ein Zeitparadox erschaffen wurde, was ihr Leben zwar verbesserte, aber den Fluss der Zeit durcheinander brachte. Deswegen nimmt sie das AeternoBlade ein weiteres Mal in ihre geschickten Hände, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

AeternoBlade II soll im vierten Quartal 2016 für Nintendo 3DS und PlayStation Vita erscheinen. Weitere Plattformen werden für einen zukünftigen Release jedoch nicht ausgeschlossen.

