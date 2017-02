By

In einem Interview mit 4Gamer hat Produzent Yoshinori Ono einige neue Details zum kommenden Online-Free-to-Play-Dungeon-RPG Deep Down ausgeplaudert. Um das Spiel war es zuletzt wieder sehr ruhig gewesen, obwohl längst eine Beta-Phase hätte stattfinden sollen. Dafür hatte Capcom Online Games ausgelobt, dass Deep Down 15 Jahre lang laufen soll.

„Deep Down braucht noch ein bisschen Zeit, bis es fertig ist“, sagt Ono. „Es gab anscheinend Gerüchte um eine Einstellung der Entwicklung, aber das stimmt nicht. Es ist noch ein Weilchen hin, aber ich hoffe wir können euch bald etwas ganz anders zeigen, als wir bisher präsentiert haben“, so Ono weiter.

„Seit wir das Spiel angekündigt haben, ist das Grundgerüst viel, viel größer geworden.“ Aber das Spiel solle nicht erscheinen, ohne dass die wichtigsten Dinge implementiert sind. Auch, wenn man Deep Down als Free-to-Play-Spiel sicher ständig erweitern kann. „Aber wenn du zum Launch nicht die notwendigen Dinge online hast, bleiben die Spieler nicht da, auch wenn es interessant ist“, weiß Ono. Deshalb habe man das Spiel weiter verschoben.

Deep Down entsteht exklusiv für PlayStation 4.

via Gematsu